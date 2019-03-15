انت الان تتابع الكنيسة الإنجيلية تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نعت الكنيسة القبطية الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا الهجومين الإرهابيين الغاشمين اللذين استهدفا مسجدين، صباح اليوم الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، والذي سقط على إثرهما 49 قتيلا و12 مصابا. وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانا أدانت فيه «هذا العمل الإجرامي الذي استباح الآمنين، وأزهق عشرات الأرواح بدم بارد، معتديا على الحق في الحياة، أقدس الحقوق الإنسانية وأسماها». وأكد البيان أن «هذا العمل البشع تدفعه كراهية بغيضة تزدري الآخر وتستبيحه».

وتابع بيان الكنيسة الإنجيلية: «نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء، وأن يمنَّ بشفائه العاجل على المصابين، وأن يبسط سلامه، الذي يفوق كل عقل، على كل العالم». وقد أوقف رئيس الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، اجتماعا للصلاة، يحضره رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس

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