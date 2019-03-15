انت الان تتابع الكنيسة الإنجيلية تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نعت الكنيسة القبطية الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا الهجومين الإرهابيين الغاشمين اللذين استهدفا مسجدين، صباح اليوم الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، والذي سقط على إثرهما 49 قتيلا و12 مصابا. وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانا أدانت فيه «هذا العمل الإجرامي الذي استباح الآمنين، وأزهق عشرات الأرواح بدم بارد، معتديا على الحق في الحياة، أقدس الحقوق الإنسانية وأسماها». وأكد البيان أن «هذا العمل البشع تدفعه كراهية بغيضة تزدري الآخر وتستبيحه».
وتابع بيان الكنيسة الإنجيلية: «نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء، وأن يمنَّ بشفائه العاجل على المصابين، وأن يبسط سلامه، الذي يفوق كل عقل، على كل العالم». وقد أوقف رئيس الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، اجتماعا للصلاة، يحضره رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس
وتابع بيان الكنيسة الإنجيلية: «نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء، وأن يمنَّ بشفائه العاجل على المصابين، وأن يبسط سلامه، الذي يفوق كل عقل، على كل العالم».
وقد أوقف رئيس الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، اجتماعا للصلاة، يحضره رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام و1500 قائد وقس من كل المذاهب الإنجيلية، ضمن فعاليات مؤتمر الألف خادم الإنجيلي الثالث بوادي النطرون، وطلب الصلاة لأجل الشهداء والمصابين، مدينا كل أشكال العنف ضد العابدين من أي ديانة وجنسية.
وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل تلك الحادثة في نيوزيلندا البلد الذي يقع في جنوب شرق الكرة الأرضية.
اقرأ أيضا: ماذا حدث في هجوم نيوزيلندا الإرهابي؟
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الإنجيلية تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.