الأرصاد: طقس الغد معتدل.. وسقوط أمطار

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء. وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. درجات الحرارة المتوقعة غدًا الصغرى العظمى القاهرة 13 19 شبين الكوم 13 19 طنطا 12 19 دمنهور 11 18 الإسكندرية 11 18 بلطيم 12 18 مطروح 11 18 السلوم 10 18 سيوة 11 21 بورسعيد 13 19 دمياط 13 19 الزقازيق 10 20 الإسماعيلية 10 20 السويس 12 20 العريش 12 19 رفح 12 18 رأس سدر 13 درجات الحرارة المتوقعة غدًا الصغرى العظمى

القاهرة 13 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 19

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 18

السلوم 10 18

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 13 22

نخل 05 18

نويبع 16 24

طابا 12 18

كاترين 04 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بني سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 08 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 14 26

أبو سمبل 11 25

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 17 26

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 18 25

حلايب 19 24 اقرأ أيضا: بعد استقرار الطقس.. فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة



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