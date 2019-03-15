شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشراكة الأورومتوسطية تدين الهجوم الارهابي على مسجدي نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت لجنة الشراكة الأورو متوسطية Coppem، بكل شدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 49 شخصا وإصابة العشرات.

وقال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، رئيس اللجنة، في بيان اعلامي الجمعة، إن اللجنة تدين حادث قتل المصلين بمسجدين بنيوزيلندا من قبل متطرف إرهابى إسترالي، مطالبا الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات لإدانة هذا الحادث الإرهابي.

وطالب حسين بسرعة فتح تحقيقات موسعة حول هذا الهجوم الإرهابى الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث والجماعات الإرهابية التي تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله تعالى ونشر الفتن في المجتمعات الغربية، لافتا إلى أن هذا الهجوم الإرهابى، يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التي تحرّم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله تعالى التي يذكر فيها اسمه.