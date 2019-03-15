أخبار مصر

غلق باب التصويت في انتخابات الصحفيين وبدء عملية الفرز

0 نشر
مينا غالي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت في انتخابات الصحفيين وبدء عملية الفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، غلق باب التصويت، ووصلت صناديق الاقتراع إلى مقر لجنة الفرز في الطابق الرابع بمقر النقابة.

وأوضحت اللجنة، مساء الجمعة، أنه بدأت عملية الفرز، لاختيار نقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وشهد اليوم إقبالا كثيفا من قبل الصحفيين، وسط تشديدات أمنية في محيط النقابة لتأمين عملية التصويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق باب التصويت في انتخابات الصحفيين وبدء عملية الفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى