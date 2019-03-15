شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت في انتخابات الصحفيين وبدء عملية الفرز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، غلق باب التصويت، ووصلت صناديق الاقتراع إلى مقر لجنة الفرز في الطابق الرابع بمقر النقابة.
وأوضحت اللجنة، مساء الجمعة، أنه بدأت عملية الفرز، لاختيار نقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وشهد اليوم إقبالا كثيفا من قبل الصحفيين، وسط تشديدات أمنية في محيط النقابة لتأمين عملية التصويت.
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