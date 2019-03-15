شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات وأقلام وبسكويت لحشد الصحفيين في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسستا الأهرام وأخبار اليوم بتوزيع وجبات غذائية على أعضائها المتواجدين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، في إطار التسهيلات التي تقدمها المؤسستان لصحفييها للمشاركة في الانتخابات.

كما قام عدد من المرشحين بتوزيع أقلام وبسكويت وهدايا متنوعة على الصحفيين للحصول على دعم الصحفيين في الانتخابات.

وتنعقد حاليا انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين لاختيار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة.