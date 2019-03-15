شكرا لقرائتكم خبر عن مد التصويت ساعة إضافية بانتخابات نقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين مد التصويت لمدة ساعة إضافية، نظرا الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية بحيث تنتهي في الثامنة. وتجرى حاليا انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين لاختيار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة.

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