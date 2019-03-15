شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدين الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا ويعزي أسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا، الجمعة، في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس السيسي أدان بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسؤولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.