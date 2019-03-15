شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص خطيب مكافأة بأوقاف الإسماعيلية لعدم الالتزام بتعليمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلغاء ترخيص الخطابة لإمام بمديرية الإسماعيلية، مع عدم تمكينه من صعود المنبر ، ومنعه من أي نشاط داخل أي مسجد من مساجد الإسماعيلية.

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قالت الوزارة، فى بيان لها: إن بناء على مذكرة فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة بأوقاف الإسماعيلية ، بشأن مخالفة عبد الملك رجب رمضان الغرباوي (خطيب المكافأة) لتعليمات الوزارة بخصوص خطبة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف ، على عدم السماح للمذكور بالخطابة أو أداء الدروس أو إمامة المصلين بالمساجد وتكليف مديرية أوقاف الإسماعيلية بإنذاره رسميا على عنوانه بإلغاء تصريح خطابته وعدم السماح بتجديده أو قبول تقدمه لاستخراج تصريح خطابة مرة أخرى ، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من الخطابة على مستوى الجمهورية ، وأن أى إمام أو خطيب مكافأة لا يلتزم بضوابط وتعليمات الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفته .