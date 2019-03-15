إلغاء ترخيص خطيب بأوقاف الإسماعيلية لعدم التزامه بخطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء ترخيص الخطابة للشيخ عبدالملك رجب رمضان الغرباوي خطيب مكافأة بالإسماعليية مع عدم تمكينه من صعود المنبر، ومنعه من أي نشاط داخل أي مسجد من مساجد الإسماعيلية، لعدم التزامه بتعليمات الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، عدم السماح للخطيب بالخطابة أو أداء الدروس أو إمامة المصلين بالمساجد، وتكليف مديرية أوقاف الإسماعيلية بإنذاره رسميا على عنوانه بإلغاء تصريح خطابته وعدم السماح بتجديده أو قبول تقدمه لاستخراج تصريح خطابة مرة أخرى.

كما دعا إلى تسجيل اسمه بسجل الممنوعين من الخطابة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن أي إمام أو خطيب مكافأة لا يلتزم بضوابط وتعليمات الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفته.