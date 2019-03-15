السيسي يعزي أسر شهداء هجوم نيوزيلندا.. ويُطالب بموقف حاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وأدان الرئيس بأقوى العبارات هذا الهجوم، ووصفه بـ"الإرهابي الآثم" الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيدًا ومصابًا، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية.
ودعا الرئيس إلى ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.
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