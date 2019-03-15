"الثقافة" تصنع جدارية فرعونية ٣٨ مترًا.. وتُعيد رونق تمثال العقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: انتهت وزارة الثقافة من أعمال الجدارية الفرعونية التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مساحة ٣٨ متر مربع أمام ميدان المسلة بطريق المطار. وجسدت الجدارية منحوتات فرعونية لكليوباترا، وسخمت، وحتحور، وحورس، وتم صنعها من الحجر الصناعي والموزاييك. كما نجح فريق عمل قطاع الفنون التشكيلية، في ترميم واستعادة رونق تمثال عباس محمود العقاد، أمام مبني التليفزيون بمحافظة أسوان للفنان التشكيلي والنحات فاروق إبراهيم من البرونز وارتفاعه يتراوح ما بين أربعة وخمسة أمتار، كما تمت أعمال الصيانة للقاعدة المثبت عليها التمثال من الجرانيت. ​

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