برلماني: حادث نيوزيلندا نتيجة لخطاب الكراهية والعنصرية السائد في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

توجه النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وآمين سياسات المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن بخالص التعازى لأسر الشهداء و الجرحى بحادث مسجدي نيوزيلندا.

وقال "فخري"، في بيان صحفي، أن هذا الحادث نتيجة متوقعة لتأجيج خطاب الكراهية الطائفي والعنصري في عدد من دول العالم فى أوروربا وشمال آمريكا وأستراليا ونيوزيلندا التي تروج لذلك الخطاب، ومن بينها للأسف الشديد بعض دولنا العربيةً وذلك دون قصد منها.

وأضاف: "صورة المسلمون في الغرب متأثرة بما ينقله الإعلام الغربى بأن مصدر الإرهاب هُم المسلمون وخاصة العرب منهم، وأن كثير من الدول العربية تروج لتلك الأفكار دون قصد فيصبح الإرهاب هو الموضوع الأساسي فى كل خطاب سياسي وإعلامي، وكأنه أسلوب حياة فى دولنا العربية و الإسلامية بينما هناك من ناحية آخرى قصور شديد في مواجهة تلك المفاهيم المغلوطة محليا ودوليا و إبراز التسامح فى الدين الإسلامى والصورة المشرقة للمسلمين الذين ساهموا في نهضة مختلف البلدان المقيمين فيها وآفادوا بقدر ما استفادوا".

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وأكد أن هناك فراغًا كبيرًا فى الدعوة الإسلامية الوسطية لم تستطع مؤسسات الدولة أن تعالجه رغم دعوات الرئيس المتكررة لتجديد الخطاب الديني، وأن كثير من دعاة الدولة قد يتوفر لديهم العلم ولكن ليس لديهم إما الحضور أو القبول ليصبحوا سفراء لمصر و الإسلام فى الداخل والخارج.

وطالب بوجود أكاديميات على أعلى مستوى لتخريج جيل جديد من الدعاة يعرفون لغة العصر ويتقنون اللغات الآجنبية ودعا أن يكون الممر الموصل بين مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد السيد المسيح مركزا للتواصل الحضارى بين شعوب الآمة الإسلامية وبين مختلف شعوب العالم ويكون مزارا سياحيا لمختلف الزائرين لمصر لتكون مصر كما كانت دائما منبرا للوسطية ومنارة للتنوير للعالم المتحضر في الشرق والغرب.

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