السكة الحديد تعتذر للمواطنين عن تأخر قطار الصالحية بين القاهرة وشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قدمت هيئة السكك الحديدية، اعتذرها لركاب القاهرة الصالحية بسبب تأخر قطار رقم 343 بين محطتي القاهرة وشبرا الخيمة.

وذكرت الهيئة، في بيان الجمعة، أن التأخر جاء نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار، أدى إلى حدوث دخنة من المحرك الداخلي له، وتم إخمادها بطفايات الحريق عهدة الجرار.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم الاستعداد بجرار آخر بديل لاستئناف القطار رحلته.