عصابة الأشقياء الثلاثة والحسناء والتوصيلة المشؤومة لـ"سائق المرج"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يوم عمل معتاد، يتجول "حسن" بين شوارع منطقة المرج مستقلال "توك توك" ملكه بحثا عن الرزق، إلا أن ثمة جديد طرأ على السيناريو اليومي للفتى الذي لم يكمل عقده الثاني بعد، طلب 4 أشخاص -بينهم سيدة- توصيلهم إلى مدينة الخصوص فكاد يفقد حياته والمركبة على حد سواء لولا تدخل الشرطة.

"ضربوني وسرقوا التوك توك".. بهذه الكلمات استغاث "حسن ر. ح" 18 سنة، سائق توك توك، بدورية أمنية مُعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة سرياقوس بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مصاب بجرح قطعي في اليد اليسرى، على أثر استيلاء 4 أشخاص -أدلى بأوصافهم- على الـ"توك توك" عقب تهديده، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه".

تتبعت الدورية خط سير هروب الجناة حتى تم ضبطهم وبحوزتهم الـ"توك توك" المستولى عليها وهم كلٍ من: "محمود ح. ش" 25 سنة عاطل، و"وليد ح. ف" 28 سنة حداد، و"حسام ح. ف" 35 سنة عاطل جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع "صباح ص. م" 22 سنة ربة منزل مقيمة بمركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض "مطواه" وهاتفي محمول.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واستيقافهم السائق أثناء قيادته الـ"توك توك" في منطقة المرج بزعم توصيلهم إلى مركز الخصوص، وحال وصولهم منطقة سرياقوس، اعتدوا عليه وأحدثوا إصابته، واستولوا على الدراجة النارية، وفروا هاربين.