أخبار مصر | إلغاء ترخيص إمام بأوقاف الإسماعيلية لعدم الالتزام بتعليمات الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء ترخيص إمام بأوقاف الإسماعيلية لعدم الالتزام بتعليمات الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف إلغاء ترخيص عبد الملك رجب رمضان الغرباوي خطيب مكافأة بأوقاف الإسماعيلية؛ لعدم الالتزام بتعليمات الوزارة، وذلك بناء على مذكرة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة بأوقاف الإسماعيلية بشأن مخالفة الخطيب لتعليمات الوزارة بخصوص خطبة الجمعة .

وقرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف؛ إلغاء ترخيص الخطابة مع عدم تمكينه من صعود المنبر، ومنعه من أي نشاط داخل أي مسجد من مساجد الإسماعيلية.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم السماح لهذا الخطيب بالخطابة أو أداء الدروس أو إمامة المصلين بالمساجد وتكليف مديرية أوقاف الإسماعيلية بإنذاره رسميا على عنوانه بإلغاء تصريح خطابته وعدم السماح بتجديده أو قبول تقدمه؛ لاستخراج تصريح خطابة مرة أخرى ، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من الخطابة على مستوى الجمهورية ، وأن أي إمام أو خطيب مكافأة لا يلتزم بضوابط وتعليمات الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفته .