أخبار مصر | أمين الصوفية عن منتدى الشباب العربي والإفريقي: مصر تستعيد مكانتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الصوفية عن منتدى الشباب العربي والإفريقي: مصر تستعيد مكانتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب عبدالله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، بمنتدى الشباب العربي والإفريقي الذى تنطلق فعالياته غدا السبت في مدينة أسوان، واعتبره أفضل إطلالة مصرية على القارة السمراء.

وأضاف حلمي في بيان له، أن مصر تستعيد مكانتها الإفريقية بقوة وفق استراتيجية واضحة ورؤية متكاملة تستخدم فيها قواها الناعمة وعلى رأسها تلك الصيغة من مؤتمرات الشباب التى تنعقد سنويا وتزيد من ارتباط الشباب الإفريقي بالقاهرة والذى يحتفل فى الجلسة الافتتاحية بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن المؤتمر يناقش بعمق قضايا افريقية مهمة ويعقد ورش عمل تتبادل فيها الرؤى المختلفة حول مستقبل الشباب والأمن والسلم في إفريقيا، موضحا أن المنتدى يكتسب أهميته من واقع مناقشتها للقضايا المختلفة التي تهدد الأمن والسلم في إفريقيا وعلى امتداد القارة، منها قضايا كالأمن الغذائي، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن إشكاليات إفريقيا عميقة ومتجذرة وتحتاج إلى نقاش حيوي خاصة وان البنية الاجتماعية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدول خلق مناطق معقدة أمنياً، ليس فقط في إفريقيا، وإنما في العالم بأسره، حيث إن الأوضاع الداخلية غير المستقرة والتهديدات العابرة للحدود هي مخاطر متجذرة وتؤثر على المنطقة وجوارها على أصعدة مرتبطة ببعضها البعض من بينها انعدام الأمن الغذائي،وعدم الاستقرار السياسي، والإرهاب.