أخبار مصر | "الوزراء" ينشر انفوجرافا حول ملتقي الشباب العربي والإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر انفوجرافا حول ملتقي الشباب العربي والإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويهدف الملتقي لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم، وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا، حول ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي تنطلق فعالياته في مدينة أسوان، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".

يعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.