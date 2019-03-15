أخبار مصر | سيلفيا نبيل تنعي شهداء نيوزيلندا: أسوأ شيء قتل الناس أثناء تعبدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل تنعي شهداء نيوزيلندا: أسوأ شيء قتل الناس أثناء تعبدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل: "ننعي ببالغ الحزن والأسي شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين بمدينة مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، حادث مفجع، ربنا يرحمهم".
وأضافت سيلفيا نبيل "أسوأ شئ هو قتل الناس في وقت تعبدهم، وهم عزل ولم يرتكبوا أي شئ لإيذاء اي إنسان"، مطالبة الجميع بالتصدي لظاهرة التطرف الفكري الذي اجتاح العالم".
وقتل 49 شخصا وجرح 20 آخرين على الأقل في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.
عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على استهداف مسجدين في نيوزيلندا
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وأدان الرئيس بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيدا ومصابا، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.