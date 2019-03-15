أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على استهداف مسجدين في نيوزيلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على استهداف مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان الرئيس بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيدا ومصابا، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.