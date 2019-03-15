أخبار مصر | متأخرًا.. ياسر رزق يشارك بانتخابات نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متأخرًا.. ياسر رزق يشارك بانتخابات نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة، ولم يشارك "رزق" بالتسجيل في كشوف الجمعية العمومية.

وكانت انتهت الجمعية العمومية للنقابة، من مناقشة 20 مقترح، وتلاوة توصياتها، وأعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بدء التصويت وفتح صناديق الاقتراع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.