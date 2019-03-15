أخبار مصر | كلاكيت ثاني مرة .. تغيير ملعب السكة الحديد في الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثاني مرة .. تغيير ملعب السكة الحديد في الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأفت أمين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل ملعب مباريات فريق السكة الحديد في دورة الترقى للصعود للقسم الثاني التي تضم فرق السكة والبنك الأهلي، والشرقية، ومالية كفر الزيات، ونجمة سيناء.

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وقال محمد جمال، المدير الإداري لفريق السكو الحديد إنه تقرر نقل مباريات فريقه من ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، إلى ملعب نادى طلعت حرب بإمبابة، وجاء قرار التعديل لانشغال ملعب المركز الأوليمبي.

وأضاف بأن الفريق يواصل استعداداته لمواجهة فريق نجمه سيناء، ضمن لقاءات الجولة الأولى للترقى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.