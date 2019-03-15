أخبار مصر | بعد جولة وزير النقل.. السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار الصالحية بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جولة وزير النقل.. السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار الصالحية بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، بعد ظهر اليوم، عن تأخر قطار رقم ٣٤٣ ركاب القاهرة الصالحية بين محطتى القاهرة وشبرا الخيمة، بعد قيامه من محطة القاهرة نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة من المحرك الداخلى للجرار وتم إخمادها بطفايات الحريق عهدة الجرار.

وأكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم الاستعداد بجرار آخر بديل لاستئناف القطار رحلته كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بجولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب، حيث وانضباط مواعيد قيام القطارات

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بدأت الجولة بتفقد الوزير للصالة الرئيسية بمحطة مصر حيث ابدى بعض الملاحظات والتي وجه بالتعامل الفوري معها حيث وجه وزير النقل بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة.

حيث أوضح أن ذلك من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى احمد حلمى ورصيف 4 و11 تسهيلا على الركاب وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر، كما اطمئن على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة والتي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال احد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

ثم توجه الوزير إلى شبابيك تذاكر وجه بحري حيث قام بشراء تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة وذلك على قطار ٩٦٥ اكسبريس القاهرة المنصورة دمياط ثم التقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواعيد قيام القطارات حيث أكد وزير النقل على أنه سيواصل جولاته صباحا ومساءا لمتابعة انتظام المواعيد وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة مؤكدا انه خلال مروره اليوم بالمحطة اطمئن على انتظام مواعيد القطارات بالمحطة وان الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستوى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وأن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، ثم استقل وزير النقل قطار اكسبريس رقم 965 القاهرة المنصورة دمياط للاطمئنان على مستوى الخدمة بالقطار طوال فترة الرحلة.