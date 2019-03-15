أخبار مصر | 'قلاش' و'صباحي' يشاركان بانتخابات نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'قلاش' و'صباحي' يشاركان بانتخابات نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وحمدين صباحي مؤسس تيار الكرامة، لنقابة الصحفيين؛ للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وكانت انتهت الجمعية العمومية للنقابة، من مناقشة 20 مقترح، وتلاوة توصياتها، وأعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بدء التصويت وفتح صناديق الاقتراع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.