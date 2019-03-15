أخبار مصر | غلق جزء آخر من شارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزء آخر من شارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزء من شارع جامعة الدول العربية؛ لإنشاء فتحة هواية لمحطة مترو أنفاق، والتى تستغرق 3 سنوات فى الاتجاه من شارع السودان حتى ميدان النصر، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وصرح مصدر أمنى بأنه فى إطار البدء فى أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق (جامعة الدول العربية)، وبمناسبة أعمال إنشاء هواية محطة مترو أنفاق بشارع جامعة الدول العربية، والتى تستلزم غلقا جزئيا لشارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف، بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من اليوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .