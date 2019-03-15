أخبار مصر | العليا للاجئين: أكثر من 2 مليون سوري خارج نطاق التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العليا للاجئين: أكثر من 2 مليون سوري خارج نطاق التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المفوضية العليا للاجئين، إن أزمة اللاجئين السوريين لم تنته بعد، داعية إلى مواصلة الدعم المستدام للدول المُضيفة لهم؛ وذلك ضمانًا لتوفير الخدمات الوطنية في هذه المجتمعات التي وفرت الحماية للسوريين.

وأكدت المفوضية في بيان رصدته عدسات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن أكثر من 2 مليون سوري خارج نطاق التعليم.

وحذر مرصد الأزهر من العواقب الوخيمة التي قد تحل بالمجتمع السوري جرَّاء هذه الأعداد الكبيرة من الشباب والفتيات والأطفال المحرومين من التعليم، مطالبًا بضرورة تأهيلهم والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، لا سيما وأن البلاد بحاجة ماسَّة إليهم في البناء والتعمير.