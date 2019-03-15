أخبار مصر | تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشيط الرياح الشمالية الغربية غدًا السبت، على أغلب الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء.

كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وأضافت الهيئة، أن الطقس غدًا معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.