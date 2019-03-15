الفصل التعسفي وصندوق المخاطر..قرارات عمومية الصحفيين

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أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إدخال 4 تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للنقابة، خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم الجمعة، وأوضح أن التعديل الأول بالفقرة ط من المادة 7 الخاصة بإجراء الانتخابات حال وجود إعادة بين المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، لتصبح كالآتي: «إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات وتجرى عملية التصويت في اليوم التالي مباشرة». ووافق أعضاء الجمعية العمومية، على هذا التعديل بأغلبية كبيرة.
كما وافقت الجمعية العمومية على التصدي للكيانات النقابية الموازية، وحظر كل أشكال التطبيع، وأوصت بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس وفق قانون نقابة الصحفيين، وضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها. كما وافقت
كما وافقت الجمعية العمومية على التصدي للكيانات النقابية الموازية، وحظر كل أشكال التطبيع، وأوصت بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس وفق قانون نقابة الصحفيين، وضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها.
كما وافقت على تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية إلزام الصحف بإرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال مدة أقصاها عام.
وقررت إحالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيا، وتكليف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر، والتضامن مع الزملاء المحبوسين وتسهيل زيارة أسرهم.
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