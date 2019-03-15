انت الان تتابع الوفد الأمني المصري ينجح في وقف إطلاق النيران بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكثر من 100 موقع لحركة حماس استهدفتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب إطلاق صاروخين نحو تل أبيب لأول مرة منذ الحرب على غزة في 2014، وبعد نحو ساعتين من وصول الوفد الأمني المصري لمباحثات التهدئة لغزة، ليغادر الوفد على الفور، وسط اتهامات إسرائيلية ونفْي فلسطيني بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وراء الاستهداف. إلا أن الوفد المصري نجح سريعا في وقف إطلاق النيران في غزة بين جيش الاحتلال وحماس، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وسط أنباء عن عودة الوفد المصري مجددا لغزة لاستكمال جهود الوصول إلى تهدئة طويلة.

وأصيبت في إحدى الغارات على مدينة رفح جنوبي القطاع، امرأة حامل وزوجها بعد ضرب منزلهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. وقالت مصادر طبية إن حالة المرأة حرجة، إذ تسببت الضربات في دمار بالمواقع المستهدفة، وألحقت أضرارا في عدد من منازل المواطنين. وقالت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن تقديرات الجيش