شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يبحث مع رئيس الرقابة الإدارية سبل مواجهة الفساد الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، عددًا من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري بمختلف صورة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان، إن هناك تعاونا رفيع المستوى وتنسيقا كاملا بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة وغير المسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإداري، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.