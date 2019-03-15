شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالا حول هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟، وذلك ضمن الأسئلة التى تصل إلى المركز من أجل الرد عليها، فى إطار التدقيق والحصول على الفتوى من مصادرها الرسمية والموثوق فيها.

ويجيب الأزهر من خلال مركز الفتوى نصا عن إجابة هذا السؤال: "يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق فى ذلك بين الحائض وغيرها من النساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ).[أخرجه مسلم].

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وأوضح المركز: "ويشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهى عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى - عز وجل - أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم".