مرصد الكهرباء: 22 ألفا و700 ميجاوات زيادة متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة، تبلغ 22 ألفا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أية أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 22 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و45 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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