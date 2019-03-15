كيف استعد مطار أسوان لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربي الأفريقي؟ -إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- كريم أحمد: بدأ اليوم الجمعة، توافد المشاركين بمنتدى الشباب الإفريقي ووصولهم إلى مطار أسوان الدولي للاستعداد لافتتاح المنتدى غدًا السبت. ونشرت وزارة الهجرة، "إنفوجرافيك" باستعدادات مطار أسوان لاستقبال وفود الملتقى.

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، في الفترة من (16- 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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