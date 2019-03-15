انت الان تتابع وزير الأوقاف ينعي شهداء نيوزيلندا: أبشع صور الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم نيوزيلندا

نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، شهداء الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مسجدين بنيوزيلندا، اليوم الجمعة، إذ أكد وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، أن «الاعتداء على الآمنين ودور العبادة واستهداف الأبرياء يعد من أبشع صور الإرهاب، وأنها أفعال خسيسة لا يقوم بها إلا فاقدو الحس الإنساني، ولطالما أكدنا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وأن شره مستطير، وما لم يتكاتف عقلاء الإنسانية لدحره فإن العواقب ستكون وخيمة على العالم كله، ولن ينجو من شره أحد»، مطالبا بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وداعميه.

وأكد جمعة: «ديننا الحنيف عني بتأمين دور العبادة حتى في حالات الحرب، فنهى عن التعرض للرهبان في كنائسهم أو صوامعهم أو الأحبار في بيعهم، ويجب أن يتبنى المجتمع الدولي قانونا صارما يعد الاعتداء على دور العبادة جريمة ضد الإنسانية، وسفك دماء الآمنين بها من جرائم الإبادة الجماعية، دون أي تفرقة بين دين

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