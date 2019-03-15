انت الان تتابع وزير الأوقاف ينعي شهداء نيوزيلندا: أبشع صور الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، شهداء الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مسجدين بنيوزيلندا، اليوم الجمعة، إذ أكد وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، أن «الاعتداء على الآمنين ودور العبادة واستهداف الأبرياء يعد من أبشع صور الإرهاب، وأنها أفعال خسيسة لا يقوم بها إلا فاقدو الحس الإنساني، ولطالما أكدنا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وأن شره مستطير، وما لم يتكاتف عقلاء الإنسانية لدحره فإن العواقب ستكون وخيمة على العالم كله، ولن ينجو من شره أحد»، مطالبا بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وداعميه.
وأكد جمعة: «ديننا الحنيف عني بتأمين دور العبادة حتى في حالات الحرب، فنهى عن التعرض للرهبان في كنائسهم أو صوامعهم أو الأحبار في بيعهم، ويجب أن يتبنى المجتمع الدولي قانونا صارما يعد الاعتداء على دور العبادة جريمة ضد الإنسانية، وسفك دماء الآمنين بها من جرائم الإبادة الجماعية، دون أي تفرقة بين دين
وأكد جمعة: «ديننا الحنيف عني بتأمين دور العبادة حتى في حالات الحرب، فنهى عن التعرض للرهبان في كنائسهم أو صوامعهم أو الأحبار في بيعهم، ويجب أن يتبنى المجتمع الدولي قانونا صارما يعد الاعتداء على دور العبادة جريمة ضد الإنسانية، وسفك دماء الآمنين بها من جرائم الإبادة الجماعية، دون أي تفرقة بين دين وآخر».
كما توجه وزير الأوقاف لأسر الشهداء بخالص العزاء، سائلا الله عز وجل للضحايا الأبرار واسع الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت شرطة نيوزيلندا قد أعلنت، صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.
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