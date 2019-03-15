انت الان تتابع بعد استقرار الطقس.. فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد هدوء الرياح، ووصول موج البحر إلى المعدلات التى تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن، وذلك بعد غلق دام ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات غير الطبيعية التي لا تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن؛ بسبب نوة " الحسوم" التي شهدت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن. وأضاف،: بدأت إدارات الميناء المختصة فورا