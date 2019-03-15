انت الان تتابع بعد استقرار الطقس.. فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ميناء الإسكندرية
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد هدوء الرياح، ووصول موج البحر إلى المعدلات التى تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن، وذلك بعد غلق دام ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات غير الطبيعية التي لا تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن؛ بسبب نوة " الحسوم" التي شهدت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن. وأضاف،: بدأت إدارات الميناء المختصة فورا
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.
وأضاف،: بدأت إدارات الميناء المختصة فورا بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة، طبقا لأولوية تراكيها.
ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.
يشار إلى أن نوة "الحسوم" مدتها 7 أيام، وتشهد سقوط أمطار متوسطة، والرياح فيها جنوبية غربية، وسميت هكذا لأنها تأتي برياح شديدة، ويُعمل لها ألف حساب.
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