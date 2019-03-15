انت الان تتابع سلامة: «الصحفيين» نموذج وقدوة في النزاهة والشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، إن اليوم عيد من أعياد الصحفيين، مضيفا أن الصحفيين دائما يثبتون أنهم الأجدر والأكفأ، والنخبة التي تقود المجتمع، مشيدا باكتمال نصاب الجمعية العمومية للنقابة. وتابع سلامة، خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: «نتمنى أن ينتهي اليوم باستكمال العرس الديمقراطي بكل حرية ونزاهة، فدائما نقابة الصحفيين نموذج وقدوة في النزاهة والشفافية في كل عملية انتخابية، فقطعنا شوطا لا بأس به وبنينا فوق ما كان موجودا، ووضعنا أساسا للكثير من المشروعات، ووضعنا النقابة في الطريق الصحيح».
وأضاف سلامة: «هناك مهمة قوية للمجلس والنقيب القادم، إذ تواجههم تحديات ضخمة، ولن أبخل بأي دعم لهم، وكل جهدي معهم»، موضحا: «لدينا ملفات وأزمات ضخمة وعديدة، تحتاج لاستكمالها». وأشار إلى أن الصحافة أداة تنوير وديمقراطية، ومن واجب المجتمع بمسؤوليه ونخبته «مساعدتنا في الحفاظ
وأضاف سلامة: «هناك مهمة قوية للمجلس والنقيب القادم، إذ تواجههم تحديات ضخمة، ولن أبخل بأي دعم لهم، وكل جهدي معهم»، موضحا: «لدينا ملفات وأزمات ضخمة وعديدة، تحتاج لاستكمالها».
وأشار إلى أن الصحافة أداة تنوير وديمقراطية، ومن واجب المجتمع بمسؤوليه ونخبته «مساعدتنا في الحفاظ على مهنة الصحافة التي تشكّل مهنة أمة، وعقل أمة».
وحضر سلامة باكرا اليوم، وقال: «المهم هو اختيار زميل لمنصب النقيب، يتحمل أعباء المرحلة المقبلة، ويكون قادرا على استكمال ما بدأناه؛ مثل المستشفى وأرض أكتوبر، مع ضرورة متابعة هذه المشروعات».
وتابع: «عدم ترشحي وعملي حتى آخر يوم، يعني أني أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد، وأدعو النقيب والمجلس القادمين لوضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضا، فالنقيب والمجلس استلموا أرضا ممهدة لمشروع المستشفى، وسأرسل إليهم مشروع تعديلات قانون النقابة».
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