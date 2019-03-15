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انت الان تتابع دعاية مكثفة من أنصار مرشحي «الصحفيين» مع بدء التصويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ظهر العديد من أشكال الدعاية الانتخابية داخل سرادق نقابة الصحفيين، حيث لجأ العديد من أنصار المرشحين للنداء عبر الميكروفونات للتصويت لصالحهم، وارتدى بعضهم تيشرتات تحمل صور المرشحين، كما ظهر شباب الجامعات بصورة لافتة من أجل الدعوة لمرشحيهم، وحرص كل مرشح على الوجود وسط أنصاره، واستقبال الناخبين. وبدا جليا التأمين المكثف من قبَل قوات الأمن؛ لمنع حدوث أي خروقات في ظل التزاحم المستمر على السرادق. كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، أعلنت اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+ 1 من الجمعية العمومية.
وتُعقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، وانتخاب 6 أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة. وتجرى الانتخابات في (31) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة،
وتُعقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، وانتخاب 6 أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.
وتجرى الانتخابات في (31) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
واستعانت النقابة بـ(31) مستشارًا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات.
وقال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه في حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتجرى الانتخابات في اليوم التالي، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً.
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