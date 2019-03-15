شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تأهيل وتدريب العاملين لرفع كفاءة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إعادة تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل، للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات التي تعانى من نقص الخبرات والعمالة المدربة.

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وقال «راشد» في بيان، الجمعة، إنه سيجرى إعداد كوادر شابة من العاملين وثقل خبراتهم لتكون قيادات الصف الثاني والثالث لتتولى زمام العمل عقب بلوغ العاملين والقيادات الحالية السن القانونية.

كما وجه المحافظ بحصر أعداد المهندسين الموجودين في الإدارات للاستفادة من خبراتهم ونقلهم إلى الإدارات الهندسية لتناسب مؤهلاتهم الوظيفية.

وأكد المحافظ على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الرصد الميداني لأعمال البناء المخالف وإدارات المتغيرات المكانية بقطاعات المحافظة، كما وجه راشد، رئيس الجهاز، بتعظيم الإيرادات حتى تتم الاستفادة منها في أغراض تنموية تدر النفع على المواطنين.