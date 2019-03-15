شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تحتفل بأسوان بجدارية فرعونية.. وترميم تمثال عباس العقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الثقافة من أعمال الجدارية الفرعونية، التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، على مساحة ٣٨ مترًا مربعًا أمام ميدان المسلة بطريق مطار أسوان الدولي.

وجسدت الجدارية منحوتات فرعونية لكليوباترا وسخمت وحتحور وحورس، وتم صنعها من الحجر الصناعي والموزاييك.

كما نجح فريق عمل قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، في ترميم واستعادة رونق تمثال عباس محمود العقاد الكائن أمام مبني التليفزيون بمحافظة أسوان، وهو تمثال للفنان الدكتور عبدالعزيز صعب، مصنوع من البرونز وارتفاعه يتراوح ما بين 4 إلى 5 أمتار، كما تمت أعمال الصيانة للقاعدة المثبت عليها التمثال من الجرانيت.

جدارية فرعونية بطريق مطار أسوان الدولي