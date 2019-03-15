شكرا لقرائتكم خبر عن تموين أسيوط: تحرير 1753 محضرًا متنوعًا خلال حملات مفاجئة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التفتيشية المفاجئة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات، أسفرت عن تحرير 1753 مخالفة متنوعة.

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وأضاف وكيل وزارة التموين أن حملات اليوم الواحد المكبرة بصورة مفاجئة ستظل مٌستمرة لتحقيق استقرار الأسواق والقضاء على تجار السوق السوداء وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، قال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، والمشرف على حملات اليوم الواحد، إن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولي التموين والصحة والبيئة والإشغالات والنظافة والطب البيطري ومباحث التموين ومسؤولي الإدارات الهندسية.

وتنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات، فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات بشوارع وميادين المراكز والقرى، لافتًا إلى مشاركته في الحملات التي ضمت رؤساء المراكز والأحياء ومساعديهم ومسؤولي كافة القطاعات الخدمية والرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.