شكرا لقرائتكم خبر عن حضانة هدية نائب لـ«رياض أطفال بني سويف».. ووزير التعليم العالي: «مقبولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، الخميس، أثناء زيارتهما لكلية رياض الأطفال بجامعة بنى سويف، بالنائب عبدالرحمن برعي، يقوم بإهداء كلية رياض الأطفال، حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال النائب، لوزير التعليم العالي: «علمت أنكم ستقومون بافتتاح أعمال تطوير داخل كلية رياض الأطفال، وهذه هديتي للكلية»، ورد الوزير: «هدية مقبولة لأولاد مصر يا سيادة النائب».

وذكر النائب «أن الأبوان اللذان لديهما طفل ذوي إعاقة في حيرة شديدة وخاصة في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، فالبعض منهم يهمل أطفالهم نتيجة عدم الوعى بأسلوب التربية الذي يحتاجه، والبعض الآخر يغالون في حمايتهم والإشفاق عليهم ويجهل الأبوان أبسط أسس وقواعد التربية للأطفال المعاقين، وهنا يأتى دور كلية رياض الأطفال من خلال أعضاء هيئة التدريس الذين يصقلون الطلاب والطالبات بمهارات المعاملة للأطفال ذوى الاعاقة، ليخروجوا بعد تأهيلهم إلى المدارس الحكومية والخاصة لتقديم ما تعلموه لأطفال مصر».

من جانبه قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن «أسر الأطفال ذوى الإعاقة يعانون بشدة وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، والدولة تعى ضرورة أن نهتم بالنشء من الأطفال ذوى الإعاقة، وتوفر لهم الاحتياجات اللازمة والخبرات الكبرى من المعلمين المهرة، وبذلك يعتدل هرم التعليم، لتكون قمته وذروته في مرحلة الطفولة، وقاعدته في مرحلة الشباب»، مشيرًا إلى أن هناك توسع في إنشاء حضانات لرعاية الأطفال المعاقين ويتم إعدادها بشكل يراعى احتياجات وقدرات الأطفال حسب إعاقتهم.

حضانة «لذوى الاحتياجات الخاصة» لكلية رياض الأطفال في بني سويف