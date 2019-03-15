شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: عصر السيسي شهد تمكين المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرأة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في مجال خدمة المجتمع والبيئة، مُعتبرة أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد «تمكينا حقيقيا لها».

جاءت تصريحات «فؤاد» على هامش احتفال أقامته الوزارة لتكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة في مجال العمل البيئي والمجتمعي واللاتي ساهمت جهودهن في حماية البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس أعلن 2017 «عام المرأة المصرية»، وهناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية و90 نائبة بالبرلمان و66 قاضية وعدد من المحافظين السيدات.

وقالت الوزيرة إن التكريم جاء لمجموعة محددة من العناصر النسائية، لكنها تؤمن بأن هناك الآلاف ممن يشاركن في حماية الموارد الطبيعية من الإهدار أو التلوث من خلال العديد من الأنشطة أو السلوكيات البيئية التي تنتهجها أو تعلمها لأبنائها لينشئوا على احترام القيم البيئية.

Advertisements

وأضافت «فؤاد» أن الوزارة تؤمن بدور المرأة المصرية في حماية الموارد الطبيعية والتصدي للقضايا البيئية، ونسعى لتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة.

واستعرضت الوزيرة مبادرة «انتى البداية»، التي أطلقتها وزارة البيئة وسيتم تطبيقها خلال الأسبوع القادم في عدد من السلاسل التجارية الكبرى من أجل استبدال الزيت المستعمل بزيت جديد.

وكرمت نساء من منظمات المجتمع المدني شاركن مع الوزارة في تحقيق أهدافها، لا سيما من المنظمات العاملة في مجال مشاركة المرأة في العمل البيئي في المناطق الريفية والحضرية، وفي المجتمعات المحلية بمناطق المحميات الطبيعية.

كما كرمت الوزيرة نماذج لأمهات مجموعة من الشابات والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من طلبة الجامعات والمميزين في النواحي الدراسية والفنية والرياضية ولديهم اهتمام خاص بالبيئة ومشاركة فعالة في مجال التنمية المستدامة.

وامتد ذلك إلى تكريم الكوادر النسائية بالوزارة التي تميزت بعطائها خلال فترة العمل بالوزارة ووصلت إلى سن التقاعد وذلك تقديرا لجهودهن، إضافة لتكريم عدد من الأمهات العاملات المميزات في العمل بالوزارة.

وزيرة البيئة تكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة في مجال العمل البيئي

وزيرة البيئة تكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة في مجال العمل البيئي

وزيرة البيئة تكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة في مجال العمل البيئي