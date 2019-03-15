شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت سلطات ميناء الإسكندرية، ظهر الجمعة، فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن حالة الطقس نسبيًا.

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وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

ولفت «الغندور» إلى أن إدارات الحركة بالميناء بدأت فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها.

من جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.