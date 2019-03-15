شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتلك التعديات، حفاظاً على موارد الدولة وممتلكاتها وتطبيق القانون دون محاباة لأحد.

ونفذت مراكز ومدن الإبراهيمية وديرب نجم وأبوحماد والقنايات بوحداتها المحلية القروية، قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الوقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختلفة وقوات الأمن، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من إزالة حالتي تعدى على مساحة 250 مترا مربعا، وأزالت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم 12 حالة تعد على مساحة 525 مترا مربعا.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، من إزالة 25 حاله تعد على مساحة 3263 مترا مربعا، وأزالت رئاسة مدينة القنايات حالتي تعد على مساحة 250 مترا مربعا، وتستمر مراكز ومدن المحافظة بوحداتها المحلية القروية برصد كافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين.