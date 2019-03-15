شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهري» ينعى شهداء الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا: المخدرات تتطلب وقفة صارمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأوقع ما يقرب من 49 شهيدًا، مُطالبًا في الوقت ذاته بشن حملة صارمة تجاه المخدرات.

ووصف «الأزهري»- خلال خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة- الهجوم بأنه «حدث مأساوي أسود طعنت به أفئدتنا جميعا طعنة غادرة».

وقال: «إن الإرهاب في أي مكان في العالم جرم لا يغتفر ولابد من التضافر على دحره وهزيمته ومقاومته بشتى الطرق، وإنه لم يعد عند الإرهابيين حرمة لشيء لا الإنسان ولا العمران ولا بيوت الله ولا شعيرة صلاة الجمعة».

وطالب «الأزهري» بشن حرب على الخمر والمسكرات والنبيذ والحشيش والحبوب والمواد الكيماوية التي تحدث نفس الأثر، ثم ننتقل إلى مستوى آخر من حماية العقول في حمايتها من الخرافة والتضليل والشعوذة ومستوى ثالث وهو حمايتها من التشكيك والشائعات والإحباط والكآبة والحزن.

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ودعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية إلى شن حملة صارمة تجاه المخدرات والمسكرات وما يربك العقول، مؤكدًا أن من محاسن الشرع في أعين العالمين أنه حمى العقول وأغلق كل باب يؤدي إلى ارتباكها وتشويشها.

وأكد أن آيات القرآن تدعو بقوة لتعظيم العقل وتشغيله وتنويره ليقوم بواجب الفكر وليهتدي بأنوار الذكر، فجعل الله للعقل هدايتين الذكر والفكر.

وأكمل: الله حمى العقول من كل ما يغيبها أو يشوشها أو يربكها فنهى نهيا جازمًا عن الخمر والمسكرات والحشيش والحبوب التي تغيب العقول عن الوعي والفكر.

وأكد أن من مقاصد الشرع الشريف أن تحفظ الأنفس فلا يعتدى عليها بالقتل، وأن يحفظ العقل فلا يرتبك ولا يشوش بما يغيبه عن الوعي.

ولفت إلى أن عددًا من الفضائيات التي تبث من خارج مصر تتسلط على عقول المصريين لتوقع في النفوس قدرًا هائلا من الإحباط والتشكيك والحيرة والكآبة لتنزل نفس المنزلة من الضرر، محذرا أبناء مصر من المخدرات والشائعات والتشكيك والنيل من عقولهم ونفسيتهم.