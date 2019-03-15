شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الصحفيين» توافق على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف المصرية، كما طالبت بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين بضمان عضوية النقابة.

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