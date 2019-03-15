شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات داخل «عمومية الصحفيين» حول مقترح منع النقيب من الجمع بين منصبه ومنصب حكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلافا واسعا بين أعضائها حول المقترح المقدم من كارم يحيى وهشام فؤاد وساهر جاد لتحصين منصب نقيب الصحفيين وعضو مجلس النقابة لعدم الجمع بين منصبه بالنقابة ومنصب حكومي، لضمان استقلالية المنصب.

واقترح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مناقشة مشروع القرار قانونيا في البداية قبل الموافقة عليه أو رفضه، وهو ما صفق له عدد كبير من الحضور.

في المقابل، ردد الصحفيون المؤيدون للقرار هتاف «الشرعية للجمعية» مطالبين بالتصويت على مشروع القرار.