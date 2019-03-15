شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الصحفيين» تطالب بعرض التعديلات الدستورية المتعلقة بالنقابة على أعضائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة لعرض التعديلات الدستورية المتعلقة بالنقابة على أعضائها، تنفيذا للقانون. كما قررت الجمعية عدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون ٧٦ لسنة ٧٠ إلا بعد العرض على مجلس النقابة.

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