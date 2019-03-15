شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: تحليل مخدرات لـ 1900 سائق حافلة مدرسية خلال الفصل الدراسي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا، وتبين تعاطي 40 سائقا للمواد المخدرة، منهم 26 حالة حشيش، و11 ترامادول، و3 مورفين، لافته أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسي الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت «والى» أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف وجود بعض السائقين الذين يعملون في المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراه، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

وأضاف «عمرو عثمان» أن الخط الساخن «16023» تلقى شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات إحدى المدارس بمركز ملوي بمحافظة المنيا المخدرات، وتم نزول حملة مفاجئة والكشف على السائقين بالمدرسة وجاءت النتيجة إيجابية لسائق واحد فقط، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا أن حملات الكشف العشوائي على سائقي حافلات المدارس ستظل مستمرة للتأكد من عدم تعاطي السائقين المواد المخدرة، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة، وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقو الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي، وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسي الماضي، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقي الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف، لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.