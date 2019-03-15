شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» ينهي أزمة «الجمع بين منصبين» ويعلن بدء التصويت في «انتخابات الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، حالة الجدل حول مقترح عدم جواز جمع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بين منصب النقابة ومنصب رسمي، معلنا بدء التصويت.

واقترح سلامة عرض القرار على اللجنة القانونية بالنقابة، ووافق بعض الحضور في الجمعية على المقترح، بينما رفض البعض الآخر من مؤيدي مشروع القرار مقترح النقيب، مرددين هتافات: «القرار».

من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين: «غير مقبول هذه التصرفات في الجمعية العمومية». فيما أكد عبدالمحسن سلامة أن إقرار هذا المقترح يعني إلغاء الانتخابات وسيتم العمل به في الجمعية العمومية القادمة، و«من ثم تعتبر الجمعية الحالية منتهية ونعلن بدء التصويت».