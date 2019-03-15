شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الصحفيين» توافق على ضم عضو بـ«الأعلى للإعلام» إلى هيئة التأديب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، تعديلا على لائحة النقابة الداخلية يسمح بإضافة عضو من الهيئة الوطنية للصحافة، ضمن هيئة التأديب.
يأتي هذا في وقت قال الكاتب الصحفى رجائي الميرغني إن هذا النص لا يجوز لأن الهيئة تختص بالصحافة القومية فقط، لكن الأفضل إضافة عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره المظلة للجميع.
وفي نهاية الأمر، وافقت الجمعية العمومية على مقترح رجائي الميرغني، بإضافة عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمن الهيئة.
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